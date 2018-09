Libye-Quelque 400 détenus s'évadent d'une prison à Tripoli

TRIPOLI, 3 septembre (Reuters) - Quelque 400 prisonniers se sont évadés dimanche d'une prison de Tripoli, a-t-on appris de source judiciaire, alors que des affrontements entre milices rivales font rage dans la capitale libyenne.

Les détenus ont forcé les portes de la prison d'Aïn Zara, dans le sud de Tripoli, et les gardiens n'ont pas été en mesure de les arrêter, ont annoncé les autorités.

Cette prison se situe dans le secteur où des affrontements ont débuté la semaine dernière entre milices rivales, coûtant la vie à au moins 27 personnes.

La Libye a plongé dans le chaos et des guerres entre milices après le soulèvement de 2011 qui a mis fin à la dictature de Mouammar Kadhafi.

Le gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale, est le fruit d'un accord conclu fin 2015 sous l'égide des Nations unies pour stabiliser et unir le pays, mais il n'est soutenu que par une fraction des partis politiques et des milices. Son autorité est limitée et rejetée par les groupes de l'Est libyen rangés dans le camp du général Khalifa Haftar. (Ahmed Elumani; Arthur Connan pour le service français)