Libye: de nouvelles sanctions liées aux violations de l'embargo des Nations unies sur les armes

Le Conseil a imposé ce jour des mesures restrictives ciblées à l'encontre d'une personne qui se livre et apporte un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Libye, y compris du fait de violations de l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies. Les sanctions imposées à cette personne comprennent une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'UE et un gel des avoirs. En outre, il est interdit aux personnes et aux entités de l'UE de mettre des fonds à la disposition des personnes et entités inscrites sur la liste.

Cette nouvelle désignation porte désormais à 16 le nombre de personnes inscrites sur la liste auxquelles l'UE interdit d'entrer sur son territoire et à 20 et 19 respectivement le nombre de personnes et d'entités dont elle a gelé les avoirs.

Le Conseil demeure vivement préoccupé par la situation en Libye et en particulier par les actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du pays, y compris du fait de violations de l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies, de violations des droits de l'homme ou d'atteintes à ceux-ci, ainsi que par les tentatives d'exportation illicite de pétrole depuis la Libye.

Les sanctions de l'UE complètent et renforcent les sanctions adoptées par les Nations unies, qui comprennent l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies et des mesures individuelles, y compris pour des violations des droits de l'homme.

Les actes législatifs y afférents, qui contiennent les noms des personnes et des entités concernées, ont été publiés au Journal officiel.