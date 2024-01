Lidl GB a annoncé mardi qu'il augmenterait le salaire horaire de ses employés de magasin et d'entrepôt jusqu'à 13,85 livres (17,64 dollars) à Londres et jusqu'à 13,00 livres dans le reste du pays à partir du mois de mars, ce qui, selon lui, est le plus élevé du secteur des supermarchés.

La branche britannique de la chaîne allemande de supermarchés a déclaré que cette augmentation - la troisième au cours des 12 derniers mois - représentait un investissement de plus de 37 millions de livres.

Lidl a déclaré que ses nouveaux salaires d'entrée seraient jusqu'à 17 % plus élevés que le salaire minimum national, qui passera à 11,44 livres de l'heure à partir d'avril pour les travailleurs de plus de 21 ans.

Sainsbury's, le deuxième plus grand supermarché de Grande-Bretagne, a déclaré au début du mois qu'il augmenterait les salaires à 13,15 livres de l'heure à Londres et à 12 livres de l'heure en dehors de Londres à partir du mois de mars. (1 $ = 0,7852 livre) (Reportage de Paul Sandle, Rédaction de Kylie MacLellan)