Lidl Suisse rappelle des filets de truite fumée contaminés

Berne (awp/ats) - Lidl Suisse retire son produit "Filets de truite fumée Ocean Sea ASC, 125 g" de la vente. "Des examens ont révélé la présence de la bactérie Listeria monocytogenes dans le produit concerné", écrit Lidl Suisse dans un communiqué vendredi soir.

La bactérie Listeria monocytogenes peut déclencher de graves maladies affectant l'estomac et l'intestin et provoquer des symptômes similaires à ceux d'une infection grippale, avertit le distributeur. Certains groupes de personnes (nourrissons, enfants en bas âge, séniors, femmes enceintes et individus dont le système immunitaire est affaibli) peuvent être sujets à de graves complications.

"En raison de ce risque pour la santé, il est primordial que les clients prennent en compte ce rappel et qu'ils évitent de consommer le produit", appuie Lidl Suisse.

"Seules les variantes Nature et Poivre du produit (...) portant l'identifiant DK 4566 EG et provenant du fabricant Agustson a/s sont concernées", précise toutefois le communiqué. Les clients concernés seront remboursés même sans ticket de caisse.