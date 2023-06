Le supermarché discount allemand Lidl peut bénéficier d'une injonction pour empêcher son rival Tesco de copier son logo, a décidé la Haute Cour de Londres, bien qu'il ait été dit que Tesco devrait débourser près de 8 millions de livres (10,2 millions de dollars) pour les retirer tous.

En avril, Tesco, le plus grand détaillant britannique, a perdu un procès intenté par Lidl après que Tesco eut adopté un cercle jaune sur fond bleu pour promouvoir son système de réduction "Clubcard Prices".

Lidl a alors demandé une injonction empêchant Tesco de porter atteinte à sa marque, arguant le mois dernier que cette injonction était nécessaire pour empêcher Tesco de tromper les consommateurs.

Les avocats de Tesco ont fait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'imposer une injonction et que la violation de la marque de Lidl pouvait être résolue par le versement d'un petit montant de dommages-intérêts.

Le directeur juridique du détaillant, Ryan Hetherington, a décrit dans une déclaration de témoin les difficultés que rencontrerait Tesco, qui, selon lui, utilise plus de 8 millions de logos "Clubcard Prices" dans ses magasins, et davantage encore en ligne, à la télévision et dans la publicité imprimée.

Mais la juge Joanna Smith a décidé mercredi que Lidl avait droit à une injonction, qui ne prendra pas effet tant que les appels de Lidl et de Tesco - qui ont tous deux déclaré qu'ils contesteraient la décision initiale - n'auront pas été résolus.

"Le seul moyen de mettre un terme à la perte subie par Lidl en raison de l'utilisation continue des panneaux (prix Clubcard) est d'accorder une injonction définitive", a-t-elle déclaré.

La juge a indiqué que Tesco disposerait de neuf semaines pour retirer tous les logos Clubcard Prices une fois la procédure terminée, au cas où Tesco n'obtiendrait pas gain de cause en appel.

Tesco et Lidl n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.