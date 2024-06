Le projet de l'Union européenne d'augmenter les droits de douane sur les véhicules électriques (VE) chinois reflète un raffermissement de sa position à l'égard de Pékin, mais reste en deçà de la position américaine, plus dure, qui tend à un découplage pur et simple avec la Chine.

La multiplication par près de cinq des droits de douane appliqués par l'UE à certains producteurs chinois va plus loin que le quadruplement des droits de douane appliqués par Washington aux importations de véhicules électriques chinois, ce qui aggrave la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Toutefois, les projets du président américain Joe Biden s'étendent à toute une série de produits chinois, le taux applicable aux VE devant être fixé à 100 %. L'action de l'UE se limite aux VE, avec un tarif global maximum de 48,1 % et une moyenne pondérée de 31 %.

Cette action plus modeste s'explique par la conviction de l'UE que le commerce doit être fondé sur des règles internationales et par le fait qu'elle est consciente qu'elle a plus à perdre d'une guerre commerciale avec la Chine.

"Les mesures américaines sont conçues pour exclure les VE chinois. L'intention de l'UE est de priver les entreprises chinoises de leur avantage", a déclaré Niclas Poitiers, chercheur au sein du groupe de réflexion Bruegel. "Le cas de l'UE est différent. Il est conçu pour annuler l'effet des subventions.

Pékin a qualifié les droits de douane américains de "brimades typiques", tout en réprimandant légèrement l'UE des 27 pays, qui s'est engagée dans un "cas typique de protectionnisme". La réaction de la Chine n'est pas encore très claire.

L'UE PLUS SÉVÈRE

Il est certain que l'UE a intensifié sa surveillance des entreprises chinoises au cours des douze derniers mois.

Elle semble avoir tiré les leçons d'une enquête menée il y a dix ans sur les panneaux solaires chinois, au cours de laquelle elle n'avait pas imposé de droits de douane et où son propre secteur d'activité s'était effondré.

L'enquête antisubventions sur les véhicules électriques chinois est l'affaire la plus médiatisée depuis des années. C'est également la première fois que la Commission ouvre une nouvelle affaire de sa propre initiative, plutôt que de donner suite à une plainte déposée par une industrie de l'UE.

La Commission a lancé une série d'enquêtes dans le cadre de son règlement sur les subventions étrangères, conçu pour freiner les entreprises étrangères qui opèrent au sein de l'Union et reçoivent des subventions qui faussent la concurrence. La Chine a été la cible privilégiée de ces enquêtes.

L'exécutif européen a également mis à jour son rapport sur les distorsions induites par l'État dans l'économie chinoise. Il ouvre la porte aux plaintes des producteurs européens de puces ou de technologies propres, ajoutant des cas potentiels à ceux des secteurs traditionnels tels que l'acier ou la céramique. Il n'existe pas de rapport similaire pour les autres pays.

L'Union européenne considère de plus en plus la Chine comme un rival stratégique. À la fin de l'année 2023, son service diplomatique a déclaré que Pékin devenait plus répressif à l'intérieur du pays et plus affirmatif à l'étranger, recourant à la coercition économique ou au contrôle des exportations de minerais essentiels. Le soutien de la Chine à la Russie après l'invasion de l'Ukraine a renforcé les inquiétudes.

La réduction des risques, ou la diminution de la dépendance à l'égard de la Chine, est désormais le mantra de l'UE.

L'UE : LIÉE À DES RÈGLES, LIÉE À LA CHINE

Aslak Berg, chercheur au Centre for European Reform, a déclaré que l'Union européenne se rapprochait de la position américaine, mais pas dans la même mesure, et qu'elle utilisait toujours ses outils traditionnels.

"C'est plus sensible politiquement, mais ce n'est pas juridiquement différent des cas de droits de douane sur l'acier", a-t-il déclaré, faisant référence à l'action de mercredi sur les VE.

Le cas de l'UE ne concerne que les subventions, tandis que pour justifier les mesures américaines, M. Biden a également mis en avant les menaces de transfert de technologie et de cyberespionnage de la part de la Chine.

L'UE insiste sur le fait qu'elle est attachée à un commerce international fondé sur des règles et que son enquête et ses droits de douane sont compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Les États-Unis ont déclaré que les règles de l'OMC ne tenaient pas compte des pratiques chinoises "non commerciales".

"L'UE agit toujours dans le même cadre qu'avant Trump. Avec la Chine, les États-Unis se sont libérés des contraintes de l'OMC et agissent en fonction de leur politique intérieure", a déclaré M. Berg.

La position plus prudente de l'UE reflète ses liens économiques avec la Chine.

L'année dernière, les échanges de marchandises entre les États-Unis et la Chine se sont élevés à 573 milliards de dollars, dont 148 milliards de dollars d'exportations américaines. Pour l'UE-Chine, les échanges de marchandises se sont élevés à 739 milliards d'euros (798 milliards de dollars), et les exportations de l'UE à 223 milliards d'euros (241 milliards de dollars).

Les constructeurs automobiles allemands, qui exportent quelque 30 % de leurs modèles vers la Chine, ont été les plus critiques à l'égard des droits de douane.

"Pour l'UE, il n'est pas raisonnable de copier ce que font les États-Unis", a déclaré M. Poitiers.

M. Berg, du CER, a déclaré que les États-Unis et l'Union européenne voyaient leur rivalité avec la Chine de manière différente. Les premiers souhaitent limiter la remise en cause de leur suprématie mondiale, tandis que les seconds sont davantage préoccupés par le comportement d'une Chine élargie.

(1 dollar = 0,9260 euro)