Lifesize présente la première solution au monde de visioconférence en 4K

PARIS, 12 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lifesize®, entreprise innovante en matière de solutions de collaboration vidéo et de productivité en réunion, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle architecture mondiale de service cloud et de sa nouvelle solution de salle de visioconférence : Icon 700. Cette solution complète constitue la nouvelle génération d'offres dédiées à la visioconférence développées par Lifesize. Dotée de fonctionnalités 4K, cette solution permet de partager rapidement du contenu afin d'offrir une expérience optimale. « Les entreprises et leurs collaborateurs dépendent aujourd'hui de la visioconférence afin d'optimiser leurs échanges », a déclaré Craig Malloy, PDG de Lifesize. « L'objectif de Lifesize est de ne plus se contenter d'une qualité « acceptable » de visioconférence. La nouvelle génération de solutions développées par la marque permet de créer une expérience simple et unique, en évitant stress, perte de temps et d'argent associés aux déplacements professionnels. Qu'il s'agisse d'un rendez-vous client, d'un appel d'introduction auprès d'un nouveau collaborateur ou de renforcer sa communication sur le plan international, ces nouvelles solutions permettront à chacun d'échanger dans un contexte optimal. » L'architecture mondiale de service cloud en 4K ainsi que la solution de salle de conférence Icon 700 permettent de partager rapidement du contenu et d'avoir une clarté de son optimale. Aujourd'hui, elles fournissent la meilleure expérience de visioconférence actuellement disponible sur le marché. Vendu au prix de 7 499 Euros, l'Icon 700 représente une solution 4K évolutive au même prix que les solutions concurrentes dotées d'une résolution 720p. Voici les caractéristiques de cette nouvelle solution : Premier système de visioconférence en 4K avec partage de contenu

Intégration native avec un service cloud facile d'utilisation, conçu pour la vidéo 4K en direct

Audio Opus à bande ultra-large pour un son d'une clarté exceptionnelle, optimisé pour la parole humaine

Meilleure qualité d'appels et d'enregistrements collectifs disponibles « La première entreprise a avoir lancé le système de visioconférence adapté à la HD passe à la vitesse supérieure », explique Ira M. Weinstein, directeur associé dans un cabinet d'analystes, Recon Research. « Alors que de nombreuses solutions sacrifient la qualité au profit des coûts, Lifesize prend le chemin inverse et propose le partage de vidéo et de contenu en 4K. Ces deux offres combinées au service Cloud ouvrent la voie à de nouveaux cas d'utilisation exigeant facilité d'utilisation et haute résolution. » Pour en savoir plus sur la nouvelle gamme de solutions 4K de Lifesize, rendez-vous sur www.lifesize.com. À propos de Lifesize

Chez Lifesize, nous comprenons l'avantage qu'il y a à relier les personnes pour créer un lieu de travail exceptionnel. Depuis plus de dix ans, Lifesize est au premier plan de la collaboration vidéo en réalisant des solutions de qualité conçues pour rapprocher les gens. Nous associons une expérience de visioconférence basée sur le Cloud de première qualité à des appareils primés, faciles à utiliser, conçus pour tout type de salle de conférence, afin que vous puissiez chacun puisse se connecter avec n'importe qui et de n'importe où. Ce mode de réunion est imbattable. Nos solutions de visioconférence sont conçues pour répondre aux besoins des grandes entreprises actuelles, mais restent parfaitement accessibles aux sociétés de toutes tailles. Pour de plus amples informations, consultez www.lifesize.com ou suivez le compte Twitter de la société @LifesizeHD. Contact

