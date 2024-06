Sion (awp/ats) - La rivière Vispa qui a débordé durant les intempéries en Valais a massivement affecté le tronçon ferroviaire reliant Viège à Täsch à trois endroits. Les travaux de remise en état devraient durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Des bus de remplacement circulent.

"Géologues et ingénieurs sont sur place pour analyser de quelle manière ceux-ci pourront se faire", explique un porte-parole de la compagnie Matterhorn Gotthard Bahn. Les zones touchées, gorgées d'eau, "ne sont plus stables et sont déjà difficilement accessibles en temps normal", ajoute-t-il. Le reste du tronçon sera, lui aussi, analysé "mètre par mètre" pour s'assurer que tout est en ordre avant de relancer l'exploitation des rails.

Le Mattertal, très étroit et raide, est vulnérable aux dangers naturels, complète le porte-parole. Si ce n'est pas la première fois que la compagnie doit faire face à de tels événements, l'ampleur et la dimension des dégâts sont cette fois "inhabituels".

La compagnie ferroviaire, qui est assurée, ne peut encore articuler de coûts: ceux-ci doivent aussi être évalués par les experts. Des bus de remplacement circulent jusqu'à Täsch. Le tronçon ferroviaire menant jusqu'à Zermatt a, lui, pu rouvrir samedi soir déjà.

ats/al