Lille, Saint-Etienne, Lyon et Grenoble passent en alerte maximale au coronavirus

PARIS, 8 octobre (Reuters) - Les villes de Lille, Saint-Etienne, Lyon et Grenoble vont basculer à leur tour en zone d'alerte maximale au coronavirus avec fermeture des bars et mise en place d'un protocole sanitaire strict pour les restaurants, a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Pour ces quatre métroples, Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne, un passage en zone d'alerte maximale a été décidée par le président de la République", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. "Il sera effectif à compter de samedi matin."

Les villes de Toulouse et de Montpellier sont placées sous surveillance et pourraient basculer à leur tour d'ici lundi en zone d'alerte maximale. Dijon et Clermont-Ferrand passent pour leur part en zone d'alerte renforcée. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)