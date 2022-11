Lille et Brest vainqueurs dans la douleur

Après deux matches sans victoire, Brest est reparti de l'avant ce dimanche en battant à domicile Troyes (2-1) lors de la quinzième journée de Ligue 1. Tout s'est joué en seconde période avec deux buts sur penalty pour les Brestois. Romain Del Castillo a transformé le premier tandis que Steve Mounie s'est chargé du second pour le but de la victoire. Entre temps, Troyes avait égalisé sur un csc de Brandon Chardonnet. Malgré un septième match sans victoire, Troyes est treizième mais n'est qu'à un point de la zone rouge pendant que Brest en sort juste à peine mais est à égalité avec le premier relégable, Auxerre. Bon dernier du classement, Angers n'a pas amélioré sa situation en perdant pour la septième fois consécutive contre Lille cette fois-ci (1-0). Les Lillois ont marqué le seul but du match en première période sur un corner de Remy Cabella repris par Tiago Djalo. Lille est septième avec 26 points.

par Romain Strozza (iDalgo)