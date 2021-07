Limonetik lance son application de paiement par QR code

À la fin du mois d’avril dernier, Limonetik, éditeur de la plateforme de paiement du même nom, a lancé une nouvelle application de paiement par QR code. À destination des marchands en physique, cette application leur permet d’accepter les méthodes de paiement QR code que Limonetik dispose dans son catalogue, parmi eux Alipay et Wechat Pay.

Issue de projet de développement sur-mesure pour deux de ses clients dans le milieu bancaire, Natixis et Crédit Agricole, la nouvelle application de paiement par QR code de Limonetik est désormais ouverte à tous ! Téléchargeable depuis Apple Store ou Google Play Store, l’application Limonetik est utilisable directement par les commerçants, et peut également être déployée en marque blanche pour un partenaire bancaire en contact direct avec les marchands.

Avec ces nouveaux moyens de paiement qu’il peut proposer, le marchand élargit son segment de client et fait augmenter leur panier moyen, en leur proposant de payer avec leur méthode de paiement préférée.

« Cette application est parfaitement adaptée pour les commerçants ayant des magasins situés dans les zones touristiques ou près de communautés d’expatriés, » souligne Fabienne Pasquet, responsable des ventes Europe chez Limonetik. « C’est le cas notamment des touristes, étudiants ou habitants venant de Chine et du reste de l’Asie, dont la majorité d’entre eux utilise quotidiennement AliPay et WeChat Pay. »

Une façon pour les nombreux commerçants fortement impactés par la Covid-19 de se tenir prêts au retour tant attendu des touristes en France. « Par exemple l’industrie du luxe, mais aussi de nombreux autres secteurs d'activité : parapharmacie, cosmétique, agroalimentaire, mais aussi les entrées de musées et visites guidées. Par ailleurs, l'application évite de détenir trop d'argent liquide sur soi, et va dans le sens de la dématérialisation des moyens de paiements. »

Un fonctionnement simple pour le vendeur et son client

Concernant l’expérience utilisateur, le marchand saisit le montant de la transaction correspondant au prix du produit ou du service sélectionné. Le client montre ensuite le QR code de son moyen de paiement que le marchand scanne à l’aide de son smartphone. Après avoir détecté automatiquement le moyen de paiement du client, l’application QR code de Limonetik se charge du reste. Celle-ci envoie les informations liées à la transaction, en conserve le suivi et l’historique et donne également la possibilité de rembourser partiellement ou totalement le client en cas de rétractation. Un code PIN peut d’ailleurs être configuré afin de protéger le remboursement.

Par ailleurs, tout a été pensé pour que le marchand puisse activer l’application facilement et en toute autonomie. Une fois le compte créé chez Limonetik, le marchand a accès à son back-office et peut s’identifier sur l’application pour commencer à encaisser des paiements.

Développée et mise au point à travers deux projets, cette application a vu le jour après de nombreux retours d’expérience auprès de Natixis et Crédit Agricole. Ce co-développement, véritable « marque de fabrique » de Limonetik, illustre la logique de partenariat et d’accompagnent technique qu’entretient l’entreprise parisienne avec ses clients. Cette co-construction a ainsi permis de faire évoluer l’application QR code et de proposer au marché une solution d’avenir dans un contexte où émerge un nombre croissant de moyens de paiement digitaux.