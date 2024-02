Linde s'assure de l'énergie renouvelable de la Chine pour les 25 prochaines années

Linde a signé deux contrats d'achat d'énergie renouvelable à long terme avec Guangdong Energy Group (GEG) et China Three Gorges Corporation (CTG), a déclaré jeudi la plus grande entreprise de gaz industriels au monde.

Les accords prévoient une fourniture combinée de 320 gigawattheures par an au cours des 25 prochaines années, a ajouté Linde sans divulguer la valeur des accords.