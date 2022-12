Link REIT achète des centres commerciaux à Singapour pour 1,6 milliard de dollars

L'accord porte sur l'acquisition des actifs de commerce de détail de banlieue Jurong Point et Swing By @ Thomson Plaza, ainsi que sur un accord de services de gestion d'actifs et de propriété de 10 ans pour un troisième centre commercial de banlieue, AMK Hub, qui restera sous la propriété de Mercatus, a déclaré Link REIT dans un dépôt boursier.

"Cette transaction nous permet de construire une équipe dédiée à Singapour et fournit une base pour que Link puisse se développer davantage dans d'autres classes d'actifs et stratégies en Asie-Pacifique", a déclaré George Hongchoy, PDG de Link, dans un communiqué.

Link a déclaré qu'il financera entièrement l'achat par le biais de liquidités et de dettes, ajoutant qu'il est en discussions actives avec des investisseurs et qu'il est ouvert à l'apport de partenaires financiers.

L'annonce du plus grand REIT d'Asie confirme un rapport de Reuters de novembre qui citait des sources indiquant que Link REIT était le favori pour acheter les actifs de Mercatus, une unité du propriétaire de centres commerciaux de Singapour NTUC Enterprise Co-operative, dans ce qui serait la plus grande transaction immobilière d'Asie du Sud-Est de 2022.

Les actifs, décrits par les analystes comme un portefeuille de vente au détail de grande valeur, ont été proposés pour la première fois il y a environ sept mois.

À l'issue de l'opération, Link REIT fera partie des 10 premiers propriétaires d'actifs de détail à Singapour, a indiqué l'entreprise, ajoutant que la transaction devrait être finalisée le 31 mars.

La banque DBS était le conseiller financier de Link REIT pour la transaction.

Link REIT, qui a une valeur marchande de 15,3 milliards de dollars, a été à la recherche d'actifs à Singapour et dans d'autres pays pour diversifier son portefeuille.

Le REIT, coté à Hong Kong, possède et gère des actifs comprenant des propriétés commerciales, des parkings et des bureaux. Près des trois quarts de son portefeuille se trouvent à Hong Kong, mais il s'est étendu à la Chine continentale, à l'Australie et à la Grande-Bretagne.

(1 $ = 1,3479 dollar de Singapour)