Liste des personnalités ayant reçu des colis piégés

WASHINGTON, 26 octobre (Reuters) - Le FBI a arrêté vendredi un homme, un républicain déclaré partisan de Donald Trump, soupçonné d'avoir envoyé pas moins 14 colis piégés à des personnalités critiques du président américain, quelques jours avant les élections de mi-mandat.

Voici la liste des personnalités qui ont reçu des colis piégés, en commençant par les envois les plus récents :

1) Le milliardaire Tom Steyer, un donateur démocrate 2) La sénatrice démocrate de Californie Kamala Harris 3) L'ancien Directeur du renseignement national James Clapper via CNN 4) Le sénateur démocrate du New Jersey Cory Booker 5) L'ancien vice-président américain Joe Biden (2 colis) 6) L'acteur Robert De Niro, qui a injurié Trump aux Tony Awards en juin 7) La représentante de Californie Maxine Waters (2 colis) 8) L'ex-procureur général Eric Holder, qui a servi sous l'ancien président Barack Obama 9) L'ancien directeur de la CIA John Brennan via CNN 10) Le prédécesseur démocrate de Donald Trump, Barack Obama 11) L'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton et adversaire démocrate de Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle en novembre 2016. 12) Le milliardaire George Soros, donateur à des groupes progressistes (Susan Heavey; Danielle Rouquié pour le service français)