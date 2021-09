Litecoin - Walmart : Le coup de pompe 16/09/2021 | 11:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Dans notre société actuelle, l'émotionnel, l’instantanéité et le FOMO (Fear Of Missing Out) sont omniprésents. Le monde des crypto-monnaies n’y échappe pas, avec pour preuve la fausse nouvelle diffusée via un communiqué de presse mal avisé en début de semaine, selon laquelle le mastodonte de vente au détail Walmart accepterait les paiements en cryptomonnaie Litecoin. Cette secousse et l’embrasement de la cryptosphère suite à cette annonce a eu pour effet de créer un véritable pump and dump au sein de la communauté. La fausse nouvelle émise par un compte utilisateur frauduleux de GlobeNewsWire a été rapidement relayée par des médias réputés comme Bloomberg, Reuters ou encore la fameuse chaîne outre-atlantique CNBC. Toutes ont fait machine arrière après le démenti de Walmart dénonçant la fake news. En l’espace de quelques minutes le cours du Litecoin gonfle de 175$ à 240$ soit une hausse de plus de 35% avant de retourner à son prix d’avant hausse, après que Walmart a définitivement mis fin aux spéculations. Cette énième fake news sur le monde des cryptomonnaies illustre bien l’impact des sites divulguant des informations mensongères sur l’ensemble de l'économie. Au vu de la volatilité sur les actifs numériques, la diffusion de fake news représente une aubaine pour les hackers du secteur qui profitent d’une hausse artificielle d’une crypto. Ce n’est pas la première, ni la dernière fois qu’une fake news vient mettre en apesanteur un actif pendant un court instant... Dessin Amandine Victor

