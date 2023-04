Les premiers intervenants de l'Arkansas fouilleront les décombres samedi, à la recherche de nouvelles victimes éventuelles après qu'une violente tornade a frappé la région de Little Rock, tuant au moins deux personnes et en blessant des dizaines d'autres.

La tornade a arraché les toits et les murs de nombreux bâtiments, renversé des véhicules et abattu des arbres et des lignes électriques, selon les autorités.

Une vague de conditions météorologiques printanières extrêmes a balayé une grande partie des États-Unis vendredi, menaçant d'orages et de tornades le centre du pays, du Texas aux Grands Lacs.

Dans le nord de l'Illinois, une personne a été tuée et 28 autres blessées lorsque des conditions météorologiques extrêmes ont arraché le toit d'un théâtre lors d'un concert de heavy metal.

Les deux morts de l'Arkansas se sont produites à Wynne, à environ 160 km à l'est de Little Rock, a déclaré la gouverneure Sarah Huckabee Sanders dans la nuit de vendredi à samedi.

Bien que plus de 30 personnes aient été transportées à l'hôpital dans la région de Little Rock, aucune n'était décédée vendredi soir, a déclaré le maire de Little Rock, Frank Scott Jr, ajoutant que le décompte restait imprécis.

"C'est vraiment par la grâce de Dieu que nous n'avons pas eu à déplorer de décès à ce jour", a déclaré M. Scott lors d'une conférence de presse.

L'une des zones les plus touchées a été une section de l'ouest de Little Rock où vivent 2 100 personnes, a indiqué le chef adjoint de la police, Andre Dyer.

À deux États de là, à Belvidere, dans l'Illinois, une ville riveraine proche de la frontière avec le Wisconsin, une personne est décédée et 28 autres ont été transportées en ambulance vers des hôpitaux de la région, cinq d'entre elles souffrant de blessures graves, a déclaré à la presse le chef des pompiers de Belvidere, Shawn Schadle.

M. Schadle a précisé qu'environ 260 personnes assistaient au concert organisé à l'Apollo Theater de la ville, qui accueillait la tête d'affiche Morbid Angel dans le cadre de la "Tournée de la terreur" du groupe.

Gabrielle Lewellyn, qui assistait au concert, a déclaré à la chaîne de télévision WTVO que des personnes s'étaient réfugiées au sous-sol lorsque le toit s'est effondré.

"Ils ont sorti quelqu'un des décombres. Je me suis assise avec lui, je lui ai tenu la main et je lui ai dit que tout irait bien. Je ne savais pas vraiment quoi faire d'autre", a déclaré M. Lewellyn.

Ces intempéries surviennent une semaine après qu'un essaim d'orages a déclenché une tornade meurtrière qui a dévasté la ville de Rolling Fork, dans le Mississippi, détruisant une grande partie des 400 maisons de la communauté et tuant 26 personnes.