Live Nation déclare que les fans de Taylor Swift ne peuvent pas intenter de procès suite à la débâcle des billets.

Les sociétés espèrent éviter un procès devant le tribunal fédéral de Los Angeles, en Californie, qui les accuse de violer les lois antitrust et de protection des consommateurs.

La demande des fans, des revendeurs et des robots pour la première tournée de Swift en cinq ans a provoqué l'effondrement du site Ticketmaster l'automne dernier, et a suscité un nouvel examen de la part des parlementaires américains et d'autres personnes sur ce que les critiques considèrent comme un manque de concurrence sur le marché de la billetterie.

Le procès de décembre allègue que la fusion de Live Nation et Ticketmaster en 2010 a éliminé la concurrence sur le marché et a permis aux sociétés de facturer des prix plus élevés pour les billets de Swift qu'elles ne pourraient le faire autrement.

Les entreprises préfèrent généralement l'arbitrage aux litiges judiciaires pour tenter de résoudre rapidement les problèmes et limiter les dommages potentiels. Les procès antitrust devant les tribunaux américains exposent une entreprise à la possibilité de tripler les dommages.

Dans son dépôt judiciaire de vendredi, Live Nation, basée à Beverly Hills, a déclaré que l'acheteuse de billets qui a déposé l'affaire a "accepté à plusieurs reprises" d'arbitrer toute réclamation découlant de son utilisation des systèmes en ligne de Ticketmaster.

Live Nation a fait valoir avec succès dans d'autres affaires que les utilisateurs de ses plateformes de billetterie en ligne acceptaient d'arbitrer les litiges. La société a attiré l'attention du tribunal de Los Angeles sur une décision de la Cour d'appel du 9e circuit américain de ce mois qui a confirmé l'arbitrage dans un procès antitrust contre la société de billetterie.

Les avocats de Live Nation ont qualifié la décision du 9e circuit du 13 février d'"autorité contraignante" qui "peut et devrait mettre fin" à l'enquête du tribunal de Los Angeles.

Les avocats du plaignant et de Live Nation n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi.

