Live Roads, un pionnier dans la technologie de la navigation, se lance en Europe

La toute nouvelle offre inclut des personnages 3D animés, et des orientations pour le vélo et la marche

TORONTO, 08 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à son lancement réussi en Amérique du Nord, Live Roads annonce son lancement européen aujourd'hui sur le Google Play Store.

La très populaire application amène le GPS au niveau suivant en fournissant aux utilisateurs un accès à des cartes HD et à une navigation au niveau de la voix, tout en créant une expérience de navigation et merci veut et précise. Dans cette version, Live Roads incluent désormais les cartes HD européennes et, puisque cette demande a été très populaire de la part de ses dizaines de milliers d'utilisateurs fidèles, les orientations pour la marche et le vélo. En mettant en vedette de véritables voitures, vélos, avatars 3D et cartes HD, l'application permet aux utilisateurs d'avoir une expérience personnalisée et amusante de la navigation qui dépasse tout autre application de navigation contemporaine.

Les caractéristiques clés de la nouvelle version incluent :

Personnages 3D et avatars - choisissaient parmi une liste gratuite de vélo, voiture 3D et avatars personnels pour exprimer pleinement votre moi digital. Les personnages 3D sont totalement animés afin de mieux simuler vos mouvements actuels dans le monde réel.

Rapports routiers en temps réel - tous les utilisateurs ont accès aux informations routières en temps réel d'un simple regard. Visualisez rapidement le statut de toutes les routes à proximité.

Cartes PIP (« Picture-in-picture ») - les utilisateurs peuvent visualiser les cartes HD et SD en même temps pour un meilleur niveau de détail et de précision tout en naviguant.

Partagez votre localisation en temps réel avec des amis - les utilisateurs peuvent partager leur localisation exacte et leur heure d'arrivée estimée avec d'autres utilisateurs approuvés et peuvent aussi rapporter des accidents, des travaux tout autres type d'incident en temps réel.

« Live Roads permettent une expérience précise et intime de la navigation dans le monde réel, » a déclaré Paul Konieczny, fondateur et PDG de Live Roads. « En donnant aux utilisateurs l'option de choisir et de personnaliser leur moi digital 3D, Live Roads rend l'expérience de navigation plus ludique tout en fournissant aux utilisateurs une façon précise et amusante d'aller du point A au point B. »

Livre Roads sera disponible sur iOS plus tard cet été et fournira des fonctions supplémentaires, comprenant le trafic au niveau de la voix, qui fournira aux utilisateurs des mises à jour en live sur le trafic voie par voie qui les environne et quelle est la meilleure route à prendre en temps réel. Pour plus d'informations sur Live Roads, veuillez visiter : www.liveroads.com.

À propos de Live Roads

Fondé en 2016, Live Roads amène l'expérience de navigation et de conduite du XXIe siècle et du futur. L'équipe de Live Roads et passionnée de conduite et de découverte de nouvelles façons pour intégrer la technologie avec le conducteur. La compagnie se bat sans cesse pour apporter la meilleure expérience de navigation possible en fournissant à l'utilisateur des informations pertinentes et en temps voulu de manière innovante et excitante. L'équipe de Live Roads comprend des individus innovants et entraînés qui désirent changer la manière dont vous naviguez. Pour plus d'informations, visitez www.liveroads.com.

Paul Konieczny

IO@liveroads.com

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3a86c7c-e266-4004-b0b8-58a671889ba0

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f08ad69-fc87-4efe-8e53-c193c3f2c07e

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Live Roads via Globenewswire