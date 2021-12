Liverpool enchaîne, Chelsea bloque

Après l'annonce du report de la rencontre entre Leicester et Tottenham, seulement deux matchs se jouaient ce soir en Premier League : Liverpool-Newcastle et Chelsea-Everton. Menés tôt après le but de Jonjo Shelvey (7e), les Reds ont finalement déroulé et l'emporte face à Newcastle (3-1) grâce à Diego Jota (21e), Mohamed Salah (25e) et Trent Alexander-Arnold (87e). Liverpool enchaîne ainsi un huitième succès consécutif toutes compétitions confondues. Chelsea n'a pas fait aussi bien que son rival et a concédé le match nul à Stamford Bridge contre Everton (1-1). Les Blues restent 3e de Premier League, mais se retrouvent désormais à trois longueurs derrière Liverpool.

par Robin Joanchicoy (iDalgo)