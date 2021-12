Liverpool in-extremis, Chelsea tranquille

Quel scénario entre Liverpool et Leicester à Anfield ! Derrière au tableau d'affichage après le doublé de Jamie Vardy dès la 13e minute, les Reds ont réduits l'écart par l'intermédiaire d'Oxlade-Chamberlain (19') avant de concéder un nouveau but de James Maddison avant la mi-temps. Jurgen Klopp réalise un triple changement décisif au retour des vestiaires et fait rentrer Konate, Diogo Jota et Milner. L'attaquant portugais va réduire l'écart (68') tandis que le vétéran anglais va offrir une passe décisive dans les tous derniers instants à Minamino pour arracher une séance de tirs aux buts. Au plus bas dans la tête, Leicester ne parviendra pas à inverser la tendance et Diego Jota scellera le destin des Foxes. Liverpool retrouvera Arsenal en demi-finale, alors que Chelsea affrontera Tottenham !

par Robin Joanchicoy (iDalgo)