Livres d'art: Skira racheté par le groupe Chargeurs

Paris (awp/afp) - Le groupe diversifié français Chargeurs a annoncé jeudi l'acquisition de Skira, éditeur de livres d'art aux origines lausannoises et en mains italiennes depuis 1995. Chargeurs a pris 80% du capital, pour un montant non divulgué.

Le réputé éditeur vaudois avait été racheté en 1995 par deux Italiens, Giorgo Fantoni et Massimo Vitta Zelman. M. Fantoni est décédé en 2021 à l'âge de 95 ans, tandis que M. Vitta Zelman, 75 ans, est toujours président de Skira et va le rester.

Skira doit intégrer Chargeurs Museum Studio, filiale de "création de contenu pour les institutions culturelles, les fondations et les marques d'entreprises". La prestigieuse maison d'édition avait été créée à Lausanne en 1928 par le Suisse Alberto Skira, qui se fit connaître en 1931 avec "Les Métamorphoses d'Ovide" illustrées par Pablo Picasso.

Jusqu'à la mort du créateur en 1973, Skira s'imposa comme une référence dans le livre d'art et le livre illustré par des signatures célèbres. L'entreprise a été relancée et diversifiée par MM. Fantoni et Vitta Zelman, qui venaient d'un concurrent, les éditions Electa. Ils ont ajouté à l'édition des activités comme la production d'expositions, les librairies de musées et la production de films et documentaires culturels.

"Chargeurs va poursuivre activement sa démarche de consolidation dans ces secteurs, dans le cadre de sa stratégie d'expansion dans les nouveaux domaines du luxe", a commenté son directeur général, Michaël Fribourg, cité dans un communiqué. Skira, dont le siège est à Milan, "emploie près de 45 personnes" pour un chiffre d'affaire de "plus de 15 millions d'euros", a indiqué Chargeurs.

Également présent dans les films plastiques pour le bâtiment et le textile, le groupe français a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 736,6 millions d'euros.

