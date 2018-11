Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La collecte du Livret A est restée dans le rouge pour le deuxième mois consécutif en octobre, a annoncé la Caisse des dépôts. Les Français ont retiré 2,06 milliards d’euros après -410 millions d’euros en septembre. Cette période l'année est peu favorable pour ce placement. Un an plus tôt, la décollecte s’était élevée à 1,58 milliard d’euros. Sur les 10 premiers mois de 2018, la collecte s’est élevée à 8,87 milliards d'euros contre 10,47 milliards sur la même période un an plus tôt.Le Livret de développement durable et solidaire a enregistré une décollecte de 460 millions après -410 millions en septembre.L'encours total sur les deux produits a atteint 386,2 milliards d'euros à fin octobre, dont 280,6 milliards pour le Livret A et 105,6 milliards d'euros pour le Livret de développement durable et solidaire.