Livret A et LDD ont collecté 1,28 milliard d'euros en septembre 2020

La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire au titre du mois de septembre 2020 est positive avec 1,28 milliard d'euros pour l'ensemble des réseaux, a annoncé la Caisse des Dépôts. Sur les neuf premiers mois de l'année, elle s'élève en cumulé à +32,74 milliards d'euros. L'encours total sur les deux produits atteint 443,7 milliards d'euros à fin septembre 2020.

