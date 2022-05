Liz Cheney, membre du Congrès américain, s'en prend à ses collègues républicains après la fusillade de "grand remplacement".

"La direction du GOP de la Chambre des représentants a permis le nationalisme blanc, la suprématie blanche et l'antisémitisme", a écrit Cheney, qui a ouvertement critiqué l'ancien président Donald Trump et ses alliés à la Chambre des représentants, sur Twitter.

"L'histoire nous a appris que ce qui commence par des mots se termine par bien pire. Les dirigeants du @GOP doivent renoncer et rejeter ces opinions et ceux qui les défendent", a-t-elle tweeté.

Les retombées politiques de la fusillade du week-end pourraient devenir un nouvel obstacle pour les républicains, alors qu'ils tentent de minimiser les luttes intestines sur la fidélité du parti à Trump à l'approche des élections de mi-mandat du 8 novembre qui détermineront le contrôle du Congrès.

Un manifeste de 180 pages qui a circulé en ligne, dont on pense qu'il a été rédigé par l'homme blanc de 18 ans accusé de la folie meurtrière, expose la "théorie du grand remplacement", une théorie de conspiration raciste selon laquelle les Blancs seraient remplacés par des minorités aux États-Unis et ailleurs.

Cheney est l'un des deux républicains d'une commission du Congrès qui a assigné le chef des républicains de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et quatre autres législateurs du parti à témoigner sur l'attaque meurtrière du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par des centaines de partisans de Trump.

M. Cheney a été rejoint par le représentant Adam Kinzinger, un autre républicain franc-tireur qui fait également partie du comité, pour reprocher à la direction du parti de ne pas avoir condamné le racisme qui a alimenté l'attaque à Buffalo, dans l'État de New York, où 11 des 13 blessés étaient des Noirs américains.

"Voici ma théorie de remplacement : nous devons remplacer @EliseStefanik, @GOPLeader, @RepMTG, @CawthornforNC et un certain nombre d'autres", a déclaré Kinzinger dimanche dans un tweet faisant référence à McCarthy, à la présidente de la Conférence républicaine de la Chambre des représentants, Elise Stefanik, et aux partisans purs et durs de Trump, Marjorie Taylor Greene et Madison Cawthorn.

"La théorie du remplacement qu'ils poussent/tolèrent fait tuer des gens", a déclaré Kinzinger.

Cheney et Kinzinger soutiennent que les leaders de la Chambre se plient aux alliés et aux partisans de Trump qui prônent le nationalisme blanc alors que le parti tente de prendre le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat de novembre.

Dans une déclaration, le bureau de Stefanik a rejeté cette critique.

"Toute implication ou tentative de rejeter la responsabilité de la fusillade odieuse de Buffalo sur la députée est un nouveau bas niveau dégoûtant pour la gauche, leurs alliés de Never Trump et les sténographes flagorneurs des médias", a déclaré Alex DeGrasse, un conseiller principal de Stefanik.

Stefanik, qui représente un district du Congrès de l'État de New York, a remplacé Cheney en tant que numéro 3 des républicains de la Chambre l'année dernière après que Cheney ait condamné Trump pour l'attaque du Capitole du 2021 janvier par ses partisans.

Sur Twitter, Greene a déclaré que la responsabilité de la fusillade incombait uniquement au tireur. Les bureaux de McCarthy et de Cawthorn n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.