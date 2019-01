Lleida.net : fournisseur qualifié de remise électronique certifiée

Le 26 décembre dernier, par résolution du ministère du Tourisme, de l'énergie et de la Stratégie numérique, Lleida.net a été choisi comme fournisseur qualifié pour le service de remise électronique certifiée.

Que signifie cette nouvelle dénomination? Cela signifie beaucoup pour Lleida.net et pour sa communauté d'utilisateurs, nous vous expliquons ci-dessous.

Lleida.net était déjà un fournisseur de services de confiance selon le règlement établi dans le Règlement européen 910/2014 (ci-après dénommé le Règlement eIDAS). Ce règlement, d'application homogène et directe sur tout le territoire européen, a pour but de créer un climat de confiance entre les consommateurs, les citoyens, les entreprises et les administrations publiques lors de la réalisation de transactions électroniques, de manière à ce qu'elles soient sûres, fiables et simples à utiliser. Cela signifie que nos clients perçoivent cette confiance lors de l'utilisation de nos services de notification et de contrats électroniques certifiés et ne suscitent pas de doutes quant à leur pertinence et à leur validité.

Grâce à la résolution du ministère, à Lleida.net, nous avons un nouveau statut de fournisseur qualifié et ce nouvel adjectif est plus que significatif. En premier lieu, parce que pour l'obtenir, Lleida.net a été soumise à un processus d'audit par un tiers dûment accrédité afin de garantir la prestation du service avec les exigences requises par le règlement eIDAS; deuxièmement, parce que ces exigences fournissent au service des caractéristiques qui le renforcent sur le plan de sa validité face à d'éventuelles oppositions dans le cadre d'une procédure judiciaire.

En pratique, cette caractéristique signifie que si un client de Lleida.net utilise le service qualifié de livraison électronique par courrier électronique, sa validité ne peut être contestée par aucun tribunal du territoire de l'Union européenne et ne devra pas prouver que la méthode utilisée offre toutes les garanties juridiques voulues pour servir de preuve de la remise d'une communication par courrier électronique devant les tribunaux.

Pouvoir accorder ce degré de confiance et de validité juridique de nos services à nos clients est un grand succès pour Lleida.net, car nous avons toujours été à l'avant-garde de la prestation de services de confiance électroniques et nous l'avons encore atteint avec le règlement eIDAS.

Mais la satisfaction ne s'arrête pas là ; en plus de celle expliquée dans les lignes précédentes, nous devons ajouter que nous avons été les premiers à obtenir cette qualification en Espagne, étant actuellement le seul prestataire espagnol accrédité, et au niveau européen, nous appartenons au petit groupe de fournisseurs de ce type de service.

Vous pouvez consulter la liste des fournisseurs de services qualifiés sur les liens officiels suivants:

Le nouveau service de notifications électroniques certifiées de Lleida.net s'appelle Openum eIDAS. Vous trouverez davantage d'informations sur ses fonctionnalités, son fonctionnement et ses prix en cliquant sur le lien suivant : https://www.lleida.net/fr/openum-eidas-remise-qualifiee