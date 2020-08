LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : Convocation Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

société ») du vendredi 31 juillet 2020, se convoque l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui aura lieu au siège social sis à Madrid, 42, rdc, calle General Lacy, le lundi 14 septembre 2020 à 10 heures, en première convocation, soit le mardi 15 septembre 2020 si le quorum nécessaire n'est pas atteint, même endroit et heure, en deuxième convocation, afin de délibérer et, le cas échéant, d'adopter des accords sur les questions comprises dans l'ordre du jour joint dans la communication suivante :

Conformément aux dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant l'abus du marché et de l'article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 6/2018 du Marché Alternatif Bousier (MAB) espagnol concernant les données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « l'entreprise »), met à votre disposition les informations suivantes :

Pourront assister à l'Assemblée, de droit, les titulaires d'action figurant comme tel sur le Registre comptable d'inscriptions en compte, cinq jours avant l'Assemblée, ce dont ils pourront attester soit via la carte d'assistance dédiée, soit via un certificat expédié par l'une des entités autorisées juridiquement, soit via tout autre document, conforme au droit, qui atteste de son statut d'actionnaire. Les actionnaires qui ne peuvent assister personnellement à l'Assemblée générale ont la possibilité de se faire représenter par une autre personne, en respectant les conditions et formalité requises par les Statuts sociaux et la loi espagnole de Sociétés par action.

Le Conseil d'administration, en raison de la grave crise sanitaire causée par le COVID- 19 et de la possibilité qu'aux dates fixées pour l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il puisse y avoir (a) une sorte de limitation de l'accès à la ville où le siège social de la Société est situé; (b) un certain type de limitation de l'accès au siège social de la Société; et / ou (c) un type de restriction à la liberté de réunion qui pourrait empêcher la tenue de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en personne, l'assemblée générale se tiendrait aux mêmes dates et heures fournies par voie électronique exclusivement, c'est-à-dire sans la présence physique d'actionnaires, de représentants, d'administrateurs ou d'invités.

En dehors des cas indiqués, l'assemblée générale extraordinaire se tiendrait par présence physique des actionnaires et des représentants des actionnaires (présents ou dûment représentés), sans préjudice du fait que les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée par des moyens télématiques permettant leur connexion en temps réel avec le lieu où se tient l'Assemblée, le tout conformément à l'article 12 des statuts de la Société.

Présence et / ou vote des actionnaires par voie télématique au cas où cette modalité serait appliquée dans les cas indiqués :

L'assistance télématique sera possible à partir de tout appareil disposant d'un accès Internet depuis la plateforme activée à cet effet et qui sera communiquée aux actionnaires conformément aux dispositions ci-dessous et qui sera opérationnelle à partir de 9h30 le jour de la célébration. de la réunion (c'est-à-dire le 14 septembre 2020 en première convocation et, le cas échéant, le 15 septembre 2020, en deuxième convocation). Les actionnaires qui souhaitent assister à l'Assemblée par voie électronique doivent y accéder via la plateforme activée et qui leur aura été communiquée, au plus tard à 10h00 le jour de l'Assemblée, soit sur la première ou la deuxième convocation en s'identifiant et, dans le cas des représentants, en prouvant leur représentation avec la présentation et, le cas échéant, l'envoi de la documentation correspondante.

ces fins, les actionnaires qui souhaitent assister à l'assemblée générale par voie électronique doivent en faire la demande par courrier électronique à l'adresse électronique suivante juntageneral@lleida.net

Seront inclus dans les documents de demande d'assistance à distance des actionnaires : le nom et le prénom de l'actionnaire (ou la raison sociale dans le cas des actionnaires personnes morales), une adresse email et une photocopie de la pièce d'identité nationale ou du passeport (dans le cas des actionnaires personnes morales, sera indiqué le code d'identification fiscale et seront joints le document national d'identification ou le passeport du représentant de la personne physique et le document approprié prouvant leurs pouvoirs à une telle représentation), ainsi que la carte de présence.

Une fois la communication reçue et le droit d'assistance de l'actionnaire prouvé, il sera informé de la correction de ladite vérification, ainsi que du système qui sera utilisé pour tenir l'assemblée par voie électronique. Les actionnaires n'ayant pas été

accrédités conformément à ce qui précède et dans le délai précité, ne pourront pas assister à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue par voie électronique.