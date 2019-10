Lleidanetworks Serveis Telematics : Comparaison des résultats provisoires du premier semestre 2019, présentation de la vérification limitée des audits et comptes consolidés du premier semestre 2019 et présentation de la vérification limitée des audits et comptes individuels société mère

Rapport de vérification limitée des audits et états financiers intermédiaires individuels pour la période de six mois close le 30 juin 2019.

Rapport de vérification limitée des audits et états financiers consolidés pour la période de six mois close le 30 juin 2019.

Le lundi 22 juillet 2019, l'entreprise a publié, via un Fait Pertinent, un aperçu des principaux montants du compte de résultat et de la dette consolidés de la Société. Cette avance a été réalisée à partir des données comptables disponibles

En vertu des dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) N 596/2014 concernant l'abus du marché et de l'article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le Décret royal législatif 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 6/2018 du Marché Alternatif Bousier (MAB), les informations suivantes concernant Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A (désormais « Lleida.net » « l'entreprise », « la Société » ou « le Groupe ») sont mises à la disposition du Marché :

Comparaison des résultats provisoires du premier semestre 2019, présentation de la vérification limitée des audits et comptes consolidés du premier semestre 2019 et présentation de la vérification limitée des audits et comptes individuels société mère

en tant que services à l'étranger et non en tant que Coût des ventes

Données en Milliers d'euros Consolidés 30/06/2018 30/06/2019 Var. € Var.% Ventes 6 279 6 055 (224) -4% Coût des ventes (3 281) (2 802) 479 -15% Marge brute 2 998 3 253 255 9% %Marge sur ventes 48% 54% Dépenses de personnel (1 211) (1 471) (260) 21% Services externes (1 201) (1 453) (252) 21% Autres revenus 10 5 (5) -50% Activations 328 510 182 55% EBITDA 924 844 (80) -9% Amortissement (573) (567) 6 -1% Autres résultats 0 - Résultat d'exploitation 351 277 (74) -21% Résultat financier net (54) (40) 14 -26% Différences taux de change (8) (5) 3 38% Résultat avant impôts 289 232 (57) -20%

Une augmentation de la marge brute de 255 milliers d'euros par rapport à l'année 2018, découlant de l'augmentation des gammes de produits SaaS grâce au poids plus important des ventes SaaS sur les ventes globales.

Lleida.net a réussi, grâce à son investissement continu dans la R + D + i, à se positionner comme fournisseur de référence sur les marchés de la certification et des contrats électroniques. L'entreprise capture les grands comptes, non seulement sur le territoire national mais aussi à l'international, consolider sa présence en Amérique latine en se concentrant sur la Colombie et développer ses activités en Afrique et en Europe. En outre, Lleida.net a été en mesure de tirer parti de son réseau mondial d'interconnexion, les opportunités qui se sont manifestées sur le marché Wholesale.

Le plan de croissance de la Société continue de s'appuyer sur une stratégie visant à attirer les talents. Le personnel incorporé au cours des 12 derniers mois, axé sur le personnel commercial du Pérou, de la Colombie et du Mexique, s'est ajouté au domaine technique avec l'incorporation de qualifications plus élevées et d'ingénieurs. Cette augmentation de 28% du personnel embauché a entraîné une augmentation de 21% des dépenses de personnel au cours du premier semestre de 2019.

Le poste des Services externes augmente de 12% pendant le semestre, résultat des dépenses inhérentes de l'embauche de personnel, ainsi qu'en raison de la participation dans de nombreux événements commerciaux au niveau globale. En outre, on collabore avec une entreprise indépendante dans le cadre d'un projet de R + D + i en cours de développement.

Tant l'EBITDA comme le résultat avant impôts continuent en chiffres positifs. L'augmentation de la marge brute ont permis de continuer avec le plan stratégique de la Société grâce à la captation de talents.