Lleidanetworks Serveis Telematics : Finovate Spring 2019, Lleida et San Francisco

18h l'avion arrivait à l'aéroport d'Oakland, mais nous étions partis à 14h heure espagnole. 4 heures de vol pour traverser l'océan ? Non, plutôt 13. Il fallait compter les 9 heures de décalage horaire entre la côte californienne et la catalane.

Pour une jeune qui traversait l'océan pour la première fois, c'était le début d'une grande aventure et une belle opportunité, en plus d'expérimenter le fameux phénomène « jet lag » et m'approcher de première main à la culture étasunienne.

J'essaye, mais c'est compliqué de résumer dans un post tout ce que j'ai gagné en termes d'expérience et ce que j'ai vécu ces jours à San Francisco. La raison de mon voyage était d'accompagner le PDG de Lleida.net, Sisco Sapena, à l'événement Finovate Spring 2019, qui a eu lieu dans la ville déjà nommée. Cet événement a lieu plusieurs fois dans l'année autour du monde, et il s'agit d'une rencontre d'entreprises, banques et possibles clients du secteur fintech.

Notre mission était de faire un « elevator speech », un type de présentation de plus en plus populaire qui consiste à exposer tout ce que tu veux dans un délai maximum de sept minutes. Après pas mal de tentatives infructueuses, des tests par-ci par-là, des problèmes de connectivité et de courriers échangés, nous avons réussi à faire une présentation originale au mieux de nos capacités sur les contrats certifiés. J'ai juste besoin de dire que j'ai porté le masque de C-3PO pendant la moitié de la présentation, et que nous avons réussi à faire tout le processus d'envoi et réponse en moins de sept minutes, selfie y-compris. Un record digne d'un Jedi !

Avons-nous excellé l'année où Sisco portait le costume de pirate ? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons reçu beaucoup de reconnaissance et avons réussi à faire plus de « networking » que jamais.

Je n'ai pas seulement appris a surmonter la honte sur scène, mais j'ai également découvert, grâce à mon supérieur, les secrets et procédures d'un salon des dimensions de Finovate. Pas tous les jeunes de dix-neuf ans ont cette opportunité, et encore moins dans une ville renommée comme San Francisco !

Ses rues, sa diversité, bruit et extravagances font de cette ville un endroit digne de visiter et explorer : le bus touristique et les promenades en fin de journée m'ont fait m'amuser comme une petite fille. Je tiens à remercier cette opportunité qui m'a été donnée, car j'ai pu en tirer beaucoup de profit. J'espère pouvoir refaire cette expérience un jour.