Lleidanetworks Serveis Telematics : L'Argentine octroie à Lleida.net le brevet pour sa méthode d'enregistrement et certification de la réception de courrier électronique

FAIT PERTINENT

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.

L'Argentine octroie à Lleida.net le brevet pour sa méthode d'enregistrement et

certification de la réception de courrier électronique

6 juin 2019

Conformément aux dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant l'abus du marché et de l'article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 6/2018 du Marché Alternatif Bousier (MAB) espagnol concernant les données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A : (désormais "Lleida.net" ou "l'entreprise"), met à votre disposition les informations suivantes :

L'Administration nationale argentine des brevets a octroyé à Lleida.net le brevet numéro AR094140B1 pour sa méthode d'enregistrement et certification de la réception de courrier électronique dénommée « Método para el registro y la certificación de la recepción del correo electrónico».

L'octroi, en vigueur pour une période de 20 ans, est le deuxième brevet obtenu par Lleida.net en Argentine concernant les méthodes de certification et notification, ainsi que comme tiers de confiance pour les notifications et contrats électroniques.

La délivrance de ce brevet permettra à l'entreprise d'élargir ses activités sur l'un des plus grands marchés de l'Amérique Latine, dans un secteur en plein essor et à grand potentiel comme l'est celui de la notification et signature de contrats électronique.

