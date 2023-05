Lloyd's Register a informé la société indienne Gatik Ship Management, qui est devenue un important transporteur de pétrole russe depuis la guerre en Ukraine, qu'elle retirerait la certification de 21 de ses navires d'ici le 3 juin, a déclaré la société de services maritimes à Reuters.

Il s'agit du dernier revers en date pour Gatik, qui a également été contraint de trouver de nouveaux pavillons pour 36 de ses navires après qu'ils aient été déclassés par le Registre international des navires de Saint-Kitts-et-Nevis.

"Le Lloyd's Register s'est engagé à faciliter le respect des sanctions relatives au commerce du pétrole russe", a déclaré le Lloyd's Register dans un courriel adressé à Reuters. "Lorsque des preuves sont apportées, nous retirons notre classe et nos services à tout navire dont les autorités compétentes ont constaté qu'il enfreignait les sanctions internationales.

Les sociétés de classification telles que Lloyd's Register à Londres fournissent des services, notamment des contrôles de navigabilité, une certification essentielle pour décrocher une assurance et entrer dans les ports.

Lloyd's Register a toutefois précisé que 11 des navires de Gatik qu'elle déclassait étaient également certifiés par l'Indian Register of Shipping (IRClass).

Gatik, dont le siège se trouve dans la ville indienne de Mumbai selon les bases de données maritimes, n'a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

Un grand assureur américain, l'American Club, a également déclaré à Reuters qu'il ne couvrait plus les navires de Gatik, tandis que l'assureur russe Ingosstrakh a déclaré qu'il ne travaillerait plus avec Gatik à l'avenir.

Ni les assureurs, ni le Lloyd's Register, ni le registre du pavillon n'ont précisé les raisons exactes de leur baisse d'activité avec Gatik.

DISRUPTIFS ET LIMITES

En réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les puissances occidentales ont imposé un prix plafond de 60 dollars le baril pour le brut russe.

Alors que les pays non membres de l'UE peuvent importer du brut russe par voie maritime, les armateurs et les assureurs occidentaux n'ont pas le droit de manutentionner ces cargaisons à moins qu'elles ne soient vendues à ce prix ou à un prix inférieur.

Le mois dernier, les prix au comptant du brut russe ont dépassé les 60 dollars le baril et certains responsables de l'assurance des navires ont déclaré qu'ils craignaient d'enfreindre les règles car ils n'étaient pas en mesure de suivre de manière indépendante la valeur des cargaisons.

L'Inde ne reconnaît pas les sanctions imposées à la Russie et est rapidement devenue le plus gros acheteur de brut russe transporté par mer.

Les efforts déployés par l'Occident pour réduire les revenus que la Russie tire de ses ressources énergétiques ont un impact disruptif, tout comme les sanctions occidentales sur les exportations de pétrole d'autres pays tels que l'Iran et le Venezuela.

Mais l'opacité et la surveillance limitée du secteur du transport maritime font que de nombreux navires transportant des cargaisons provenant de pays visés par les sanctions continuent de naviguer en trouvant de nouveaux pavillons et des registres ou des assureurs non occidentaux, ce qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité et à la responsabilité.

Chaque navire a besoin de documents, notamment d'un registre de pavillon.

Les navires sont généralement couverts par une assurance de protection et d'indemnisation (P&I) qui couvre les réclamations en matière de responsabilité, y compris les dommages et les blessures causés à l'environnement. Des polices distinctes pour la coque et les machines couvrent les navires contre les dommages physiques.

Alors que le Lloyd's Register abandonne la classification de 21 navires du Gatik, au moins 28 ont été répertoriés comme étant certifiés par l'Indian Register of Shipping, selon le site web de l'IRClass.

L'IRClass, qui est reconnu dans le monde entier, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

ASSURANCE PERDUE

Gatik s'est imposé cette année comme l'un des principaux transporteurs de pétrole russe vers l'Inde, grâce à une flotte de plus de 40 navires-citernes, comme le montrent les données relatives au transport maritime.

American Club, l'un des douze premiers assureurs P&I au monde qui, ensemble, couvrent environ 90 % du tonnage océanique mondial, a déclaré qu'il couvrait auparavant la plupart des navires de Gatik mais que, depuis le début du mois d'avril, il ne les couvrait plus, refusant d'en préciser les raisons.

Ingosstrakh, un grand assureur russe actif dans la couverture des navires mais ne faisant pas partie du top 12, a déclaré à Reuters ce mois-ci que sa couverture du pétrolier Prometheus de Gatik avait expiré en avril et n'avait pas été renouvelée.

Ingosstrakh a déclaré avoir "dû refuser certaines demandes d'assurance reçues de Gatik en raison des risques identifiés dans le cadre de notre procédure de sélection des médias défavorables", citant une couverture médiatique négative sans plus de précision.

"Nous pouvons également confirmer que nous ne prévoyons pas de travailler avec Gatik à l'avenir", a déclaré l'assureur privé russe en réponse aux questions de Reuters.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier si des navires de Gatik opéraient actuellement sans les documents nécessaires.

L'Inde a importé 2,76 millions de tonnes de pétrole russe dans des navires gérés par Gatik au cours des quatre premiers mois de 2023, soit 10% de ses importations russes totales, selon les données d'arrivée des pétroliers et les calculs de Reuters.

Selon les données de Refinitiv, environ 1,36 million de tonnes de brut russe étaient destinées à arriver en Inde en mai et juin sur des pétroliers liés à Gatik, bien que ces chiffres soient préliminaires.

En avril, le Registre international des navires de Saint-Kitts-et-Nevis a déclaré à Reuters qu'il retirait son pavillon à 36 navires de Gatik.

Kitts & Nevis a déclaré à Reuters qu'il retirait son pavillon à 36 navires de Gatik. "La politique de longue date du registre est que lorsque nous sommes alertés sur des violations de nos normes élevées par des navires battant notre pavillon, nous enquêtons toujours et prenons des mesures en conséquence", a déclaré le registre, refusant de fournir d'autres détails.

Selon les données de la plateforme maritime Lloyd's List Intelligence, Gatik a battu pavillon gabonais pour 15 navires, contre 9 au début du mois d'avril, avant que Saint-Kitts-et-Nevis ne commence à retirer son pavillon aux navires de la société.

Le registre du pavillon gabonais n'a pas répondu aux demandes de commentaires.