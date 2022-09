Lloyd's provisionne plus d'un milliard de livres pour l'Ukraine

Londres (awp/afp) - Le marché de l'assurance Lloyd's of London a indiqué jeudi que ses membres avaient provisionné au total 1,1 milliard de livres (1,23 milliard de francs suisses) pour indemniser leurs clients ayant subi des dommages en conséquence de la guerre en Ukraine.

Ce montant ne comprend toutefois pas la réassurance.

"Lloyd's continue à travailler avec des gouvernements et régulateurs à travers le monde pour appliquer les sanctions contre la Russie", indique Lloyd's dans son communiqué de résultats.

Le marché de l'assurance met aussi en oeuvre une "facilité exceptionnelle pour assurer les navires qui acheminent des céréales depuis les ports d'Ukraine", ajoute-t-il.

La société Lloyd's of London avait averti le 24 mars que l'invasion russe de l'Ukraine aurait un impact "majeur" sur le marché de l'assurance en 2022.

En raison de la guerre en Ukraine, les grands réassureurs mondiaux mettent de l'argent de côté en prévision de litiges attendus, notamment autour de l'aviation civile.

Lloyd's a annoncé des bénéfices liés aux émissions de polices d'assurance de 1,2 milliard de livres pour le premier semestre, contre 0,96 milliard un an plus tôt.

Le marché décrit une année "difficile marquée par les catastrophe naturelles, l'invasion de l'Ukraine, l'inflation, et d'autres facteurs géopolitiques".

"A cause des taux d'intérêt en hausse", Lloyd's a par ailleurs enregistré une perte de 1,8 milliard de livre, contre un bénéfice de 1,4 milliard un an plus tôt en raison d'une perte nette sur investissement.

