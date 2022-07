Lloyds propose un soutien supplémentaire à 2 millions de clients en raison de la hausse des coûts.

Le plus grand fournisseur de prêts hypothécaires du Royaume-Uni a présenté des options, notamment la consolidation des dettes, l'examen du budget du ménage et des outils de contrôle des dépenses, aux clients qui, selon lui, pourraient être pris dans la ligne de mire d'une crise du coût de la vie, a déclaré un porte-parole à Reuters.

L'action de proximité menée auprès d'un emprunteur et d'un titulaire de compte sur treize de Lloyds par téléphone, e-mail et SMS a coïncidé avec l'inflation britannique, qui a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans, et propose un aperçu de la manière dont les banques cherchent à s'attaquer aux difficultés financières avant qu'elles ne s'aggravent.

Lloyds a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de fournir un chiffre pour le mois de juin, ajoutant qu'elle contactait régulièrement et à grande échelle des clients potentiellement vulnérables.

Pendant la pandémie de COVID-19, Lloyds a organisé des congés de remboursement de dettes pour 1,3 million d'emprunteurs dans le cadre d'une campagne d'abstention coordonnée par les créanciers, les régulateurs et le gouvernement.

La décision de Lloyds d'anticiper un ralentissement économique pourrait alarmer les décideurs, étant donné que la banque est considérée comme un indicateur de l'économie britannique.

"Toutes les banques doivent s'inquiéter de savoir quand et comment cette crise aura un impact sur la qualité des actifs. Pourquoi contacter ainsi 2 millions de clients si vous n'avez pas de telles inquiétudes ?", a déclaré Roger Gewolb, fondateur du groupe de pression Campaign for Fair Finance, qui a également appelé les banques à renforcer les contrôles d'accessibilité financière pour les nouveaux emprunts.

La Banque d'Angleterre a prévenu la semaine dernière que les perspectives économiques pour la Grande-Bretagne et le monde s'étaient assombries et que les créanciers devaient renforcer leurs réserves de capitaux pour mieux affronter la tempête.

Jusqu'à présent, les banques ont insisté sur le fait que les carnets de prêts montrent peu de signes de stress. Les analystes de Credit Suisse ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que Lloyds publie des provisions pour pertes sur prêts de 170 millions de livres pour le deuxième trimestre, soit à peu près le même montant qu'au trimestre précédent.

Le PDG de Lloyds, Charlie Nunn, a déclaré à la BBC la semaine dernière que la plupart de ses clients avaient moins de 500 livres d'épargne - ce qui les exposait potentiellement à des chocs financiers - même si la moitié de ses clients avaient augmenté leur solde pendant la pandémie.

L'inquiétude concernant l'augmentation du coût de la vie s'est reflétée dans la décision de la banque de remettre un paiement unique de 1 000 livres à la majorité de son personnel le mois dernier.

L'organisation caritative StepChange a signalé une augmentation de 12 % en glissement mensuel du nombre de nouveaux clients cherchant à obtenir des conseils en matière d'endettement, pour atteindre 14 000 en mai, et a déclaré que le coût de la vie était désormais la deuxième raison la plus fréquemment citée.

Un ménage sur six en Grande-Bretagne est en "sérieuses difficultés financières", selon une étude publiée cette semaine par l'abrdn Financial Fairness Trust et l'Université de Bristol, contre 1 sur 10 en octobre.

Lukasz Krebel, économiste à la New Economics Foundation, a déclaré qu'il saluait les mesures prises par les créanciers pour conseiller les clients sur la manière de restructurer leurs dettes ou d'éviter les frais imprévus, mais qu'un tel soutien n'aiderait qu'"à la marge".

"Une meilleure budgétisation ne propose qu'une solution illusoire pour les individus et les familles dont les revenus réels sont tombés en dessous de ce dont ils ont besoin pour les produits de première nécessité", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,8401 livre)