Lockheed livrera moins de jets F-35 que prévu aux États-Unis en 2022

Lockheed Martin a déclaré lundi qu'il avait convenu avec le Pentagone de livrer 151 à 153 avions de combat F-35 en 2022, soit moins que les 169 jets qu'il espérait livrer.

Le fabricant d'armes a également déclaré qu'il prévoyait de livrer 156 avions aux États-Unis à partir de 2023 et dans un "avenir prévisible".

Le gouvernement américain est le plus gros client de Lockheed, représentant les trois quarts de ses ventes l'an dernier.

Le F-35 est l'avion de combat le plus avancé des États-Unis et Lockheed a déclaré que plus de 700 F-35 ont été livrés à ce jour au pays et à ses partenaires. (Reportage d'Abhijith Ganapavaram à Bengaluru ; Montage d'Anil D'Silva)