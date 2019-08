Logiciels: Cegid annonce une grosse acquisition en Espagne, sort du secteur

public

LYON (awp/afp) - L'éditeur lyonnais de logiciels d'entreprise Cegid a annoncé vendredi une importante acquisition en Espagne et son prochain désengagement des marchés publics.

Cegid compte reprendre la société Meta4, un éditeur espagnol spécialisé dans les solutions "Cloud", a indiqué le groupe dans un communiqué, sans préciser les conditions financières de l'opération.

Avec l'apport de Meta4, Cegid se renforce dans les métiers de la paie et des ressources humaines, où ses solutions gèrent désormais, dit-il, 22 millions de personnes.

Cegid dit ainsi étendre sa gamme de produits, tout en développant sa présence dans les grandes entreprises d'Espagne, du Portugal et d'Amérique latine.

Dans l'attente de la finalisation de la transaction, Cegid ne donne aucune indication sur la taille de l'opération. Mais une source proche de l'entreprise chiffre au millier le nombre de salariés de Mata4.

Cela ferait de ce rachat la plus importante opération de Cegid depuis son rachat par les fonds anglo-saxons Silver Lake et Alta One au fondateur de la société Jean-Michel Aulas. Les deux actionnaires disent apporter "leur entier soutien" à l'opération.

"Cette opération est une formidable opportunité qui nous ouvre également de nouvelles perspectives à l'international", s'est félicité le directeur général Pascal Houillon, cité dans le texte.

Dans un communiqué séparé, le groupe annonce simultanément sa volonté de ne plus travailler avec le secteur public.

Il annnonce en conséquence la cession de l'activité dédiée à ce secteur à Azulis Capital, présenté comme un fonds français de capital développement spécialisé dans les PME à fort potentiel.

Azulis ambitionne, précise le texte, de "donner à Cegid Public toutes les ressources nécessaires à son potentiel de développement".

Selon la source proche de l'entreprise, cette activité emploie environ 100 personnes.

