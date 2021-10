Lombard Odier IM crée le poste de Responsable des solutions climatiques et environnementales 06/10/2021 | 10:53 Envoyer par e-mail :

Lombard Odier Investment Managers a annoncé la nomination de Lorenzo Bernasconi au poste de Responsable des solutions climatiques et environnementales. Cette création de poste traduit la volonté de l'entreprise de développer son offre d'investissement lié à la transition climatique, notamment sur les marchés privés. Basé à New York, Lorenzo Bernasconi mettra à profit son expertise et son expérience approfondies du secteur pour étoffer la gamme de produits et solutions de LOIM dans le domaine de la transition écologique. Il a pris ses fonctions le 1er octobre.



Avec plus de vingt ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, Lorenzo Bernasconi a acquis une grande connaissance de la finance climatique au fil des différents postes académiques et professionnels occupés. Il a travaillé chez UBS à Londres et au sein du Boston Consulting Group à New York et à Paris. Il était jusqu'à présent Managing Director of Innovative Finance à la Rockefeller Foundation à New York, où il gérait le portefeuille " Zero Gap ", mobilisant du capital en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.



Lorenzo Bernasconi est également fondateur et président du conseil d'administration d'Emergent Forest Finance Accelerator, un intermédiaire à but non lucratif qui a récemment participé au lancement de la LEAF Coalition, la plus importante initiative public-privé visant à protéger les forêts tropicales du marché volontaire du carbone. En outre, il est chargé de recherche pour la politique énergétique et financière au Steyer-Taylor Center de l'université de Stanford.





