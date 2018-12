Lombard Odier IM étend sa gamme de produits alternatifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lombard Odier Investment Managers vient d’étendre son offre d’investissement 1798 Alternatives avec le lancement d’un véhicule UCITS au sein de sa stratégie « TerreNeuve ». Celui-ci offrira aux investisseurs “onshore” l’accès à une stratégie actions long/short neutralisant l’effet marché, et se focalisant sur l’investissement soutenable. La stratégie TerreNeuve se fonde sur une approche bottom up et sectorielle, se focalisant sur des secteurs comme la consommation mondiale, l'agriculture, la chimie, les technologies environnementales et médicales.L'équipe d'investissement cherche à identifier et à mesurer les déterminants de long terme de la valorisation d'une entreprise, incluant les facteurs moins tangibles relevant de l'environnement, du social ou de la gouvernance. L'équipe utilise aussi son système de notation de soutenabilité qu'elle a développé en propre et qui fait office de processus de due diligence complet des entreprises, lui permettant d'analyser les thèmes ESG les plus prépondérants de chaque secteur.Le fonds UCITS visera une performance nette à un chiffre, dans le haut de fourchette, et une volatilité approximative de 6 à 7%.Arnaud Langlois, Gérant de TerreNeuve, a commenté : “Dans un monde où la croissance se fait rare et est souvent surestimée, nous pensons que les vraies entreprises de croissance seront de mieux en mieux récompensées par le marché, et que les entreprises bien positionnées stratégiquement pour répondre aux opportunités et défis sociaux ou environnementaux majeurs devraient figurer parmi les principaux bénéficiaires.”