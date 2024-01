Zurich (awp) - La société de gestion d'actifs Lombard Odier Investment Managers (IM) a nommé Adam Molina au poste de directeur des opérations.

Au sein du groupe bancaire Lombard Odier depuis 2007, M. Molina supervisera un certain nombre de fonctions clés depuis Londres, et rendra compte à Jean-Pascal Porcherot, directeur de LOIM et associé gérant de LO, indique un communiqué paru mercredi.

Il succèdera à Alexandre Meyer, nommé associé-gérant du groupe Lombard Odier en septembre dernier.

