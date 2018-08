Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lombard Odier IM a nommé François Meunier en tant que Gérant de portefeuille actions, basé à Londres. Dans ce poste nouvellement créé, François Meunier aura pour mission de trouver des opportunités d’investissement mondiales axées sur la transformation et l’innovation, dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Il reportera à Didier Rabattu, responsable de la gestion actions de Lombard Odier IM.Auparavant, François Meunier travaillait, depuis 2010, chez Morgan Stanley, en qualité de responsable de la recherche en actions technologiques. À ce titre, il était également Conseiller stratégique auprès du cabinet du Premier ministre britannique et du ministre français de l'Économie.Chez Morgan Stanley, François Meunier a été à l'origine du lancement d'une gamme de fonds dédiée à la digitalisation et la robotisation, à l'Internet des objets, à l'intelligence artificielle et à l'informatique quantique.Avant cela, il a occupé le poste de Responsable de la recherche en actions technologiques chez JPMorgan Cazenove pendant six ans.