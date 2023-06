Lombard Odier Investment Managers et Systemiq annoncent la création de holistiQ Investment Partners

Lombard Odier Investment Managers (LOIM), la société de gestion d'actifs du groupe bancaire suisse Lombard Odier, et Systemiq, la société leader dans le domaine du changement systémique, annoncent un nouveau partenariat pour créer holistiQ Investment Partners .Cette nouvelle plateforme au sein de LOIM, sera exclusivement dédiée à l'investissement soutenable.



Elle combinera l'héritage de Lombard Odier en matière de gestion d'actifs, son engagement en faveur de la soutenabilité et ses performances en matière d'investissement, avec la profonde compréhension analytique et l'expertise de Systemiq dans le domaine de la transformation des systèmes économiques.





Animée par des convictions claires sur la vitesse et l'ampleur de la transition économique, la plateforme cherchera à déployer des capitaux afin de saisir des opportunités d'investissement, en se concentrant sur la transformation de systèmes économiques clés tels que l'énergie, la terre et les océans, et les matériaux. holistiQ visera à offrir une gamme diversifiée et innovante de stratégies d'investissement sur les marchés publics et privés, assortie d'un volet dédié aux solutions fondées sur la nature.



Au travers de recherches approfondies et de prévisions scientifiques sur la transition économique vers un avenir plus durable et régénérateur, ainsi que son impact sur tous les secteurs et toutes les zones géographiques, holistiQ donnera à ses clients la possibilité de capitaliser sur de nouvelles opportunités d'investissement dans le cadre de la transition environnementale afin de générer des rendements potentiels durables.



holistiQ sera dirigé conjointement par Taraneh Azad, Associée-gérante de Systemiq et Jean-Pascal Porcherot, Associé-gérant de Lombard Odier en charge de l'activité de gestion d'actifs, parallèlement à leurs fonctions actuelles. Ils superviseront une équipe de plus de 100 personnes, issues à la fois de LOIM et de Systemiq, combinant une recherche quantitative de pointe à des professionnels de l'investissement hautement qualifiés.