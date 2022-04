Lombard Odier Investment Managers renforce son expertise en matière de développement durable

Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") a annoncé la nomination de Ruben Lubowski en qualité de Chief Carbon and Environmental Markets Strategist. Cette fonction, nouvellement créée, s'inscrit dans le cadre de la stratégie durabilité de LOIM. Elle renforce, notamment, son expertise pour soutenir ses objectifs de transition climatique dans l'ensemble de son offre d'investissement, y compris sur les marchés privés.



Ruben Lubowski a pris ses fonctions chez LOIM le 4 avril dernier et rend compte au Dr. Lorenzo Bernasconi, responsable des solutions climatiques et environnementales.



Basé à New York, Ruben Lubowski est expert en économie et politique des marchés du carbone, pionnier des approches financières pour la sauvegarde du climat.



LOIM prévoit de lancer sa première stratégie mondiale axée sur le carbone pour les marchés privés dans les mois à venir.