Lombard Odier étend sa plateforme de fonds PrivilEdge aux stratégies alternatives

La Banque Lombard Odier & Cie SA, gestionnaire de fortune basé à Genève, a complété sa plateforme de fonds d’architecture ouverte « PrivilEdge » avec une stratégie long/short event driven. Ce premier fonds alternatif exclusif de la plateforme PrivilEdge investit essentiellement en actions européennes, ciblant les sociétés pour lesquelles un événement précis a été identifié comme permettant de libérer de la valeur ou créer une inefficacité de détermination du prix.Parmi ces évènements, on compte les fusions et acquisitions, offres publiques d'achat, émissions de droits de souscription, mais aussi les restructurations opérationnelles et vente d'actifs, etc." Au regard de la volatilité croissante du cycle de marché, nous pensons qu'il est opportun de diversifier les portefeuilles au moyen de stratégies alternatives actives ", ajoute Stéphane Monier. " Avec l'augmentation des opérations sur titres en Europe, le marché sera favorable aux stratégies event driven et nous avons choisi Amber Capital pour son expertise dans le domaine des portefeuilles à forte conviction. "