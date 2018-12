Lombard Odier recommande un positionnement de portefeuille neutre, mais non hostile au risque

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Malgré un ralentissement de l'activité, le contexte général devrait rester plutôt favorable l'an prochain : la croissance devrait dépasser le potentiel de long terme dans les principaux blocs économiques, sans incident majeur, estime Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier. En d'autres termes, il ne table pas sur une récession aux Etats-Unis, ni sur un atterrissage brutal en Chine ou encore un démantèlement de la zone euro. Cela ne veut pas dire pour autant que le ciel sera dégagé pour les investisseurs, prévient l'économiste.2018 a montré combien une hausse des rendements américains peut être difficile à digérer pour les marchés, alors même qu'elle est une conséquence tout à fait prévisible pour une économie saine, qui affiche une croissance supérieure à son potentiel et réduit son écart de production.Cette source de volatilité ne disparaîtra probablement pas l'année prochaine, sachant que le resserrement monétaire est appelé à se poursuivre aux Etats-Unis (au moins jusqu'à ce que le niveau neutre soit atteint) et débuter ailleurs, notamment dans la zone euro.Les tensions commerciales, et leur capacité à saper la confiance et les marchés, pourraient également refaire surface brutalement, à moins que les Etats-Unis et la Chine ne transforment le "cessez-le-feu" de 90 jours convenu lors du récent sommet du G20 en un compromis à plus long terme.Par ailleurs, le risque politique ne va probablement pas disparaître des radars. On retiendra toutefois de 2018 que le tableau dressé par la presse des différentes évolutions est souvent plus sombre que ne l'est la réalité.La Chine continuera probablement de pâtir du différend commercial, mais les mesures d'assouplissement et la dépréciation passée de sa monnaie devraient assurer une certaine stabilité macroéconomique, aussi bien à l'intérieur du pays que dans l'ensemble des marchés émergents.Par ailleurs, l'une des prévisions majeures de Lombard Odier pour 2019 est que les Etats-Unis devraient surperformer moins nettement la zone euro en termes économiques.Les effets des mesures de relance budgétaire américaines devraient s'atténuer au moment même où les freins à la croissance des économies européennes devraient se desserrer. Une convergence des niveaux de croissance des deux côtés de l'Atlantique est donc probable d'ici la fin de l'année prochaine.Globalement, la société de gestion estime qu'un positionnement de portefeuille neutre, mais non hostile au risque, reste approprié pour aborder la nouvelle année.Néanmoins, une approche disciplinée de l'investissement et une gestion des risques renforcée sont essentielles à ce stade du cycle, l'accent devant être mis en tout premier lieu sur la qualité et la liquidité des actifs.Lombard Odier privilégie ainsi les actions au détriment des segments obligataires à bêta élevé, maintient des liquidités supérieures à la normale et commençe à réduire de façon opportuniste sa sous-pondération établie de longue date des obligations souveraines.