Lombard Odier réhausse son objectif à 12 mois sur l'once d'or à 1400 dollars

L’or a grimpé à son plus haut niveau sur six ans, fait remarquer Lombard Odier. Le gestionnaire d’actifs explique cette progression principalement par l’assouplissement monétaire américain à venir, l’affaiblissement du dollar et le regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine dans un premier temps, puis entre les Etats-Unis et l’Iran – autant de facteurs qui ont fait affluer les investisseurs vers les valeurs refuges.Il juge qu'il convient aux niveaux actuels de réévaluer la thèse d'investissement sur l'or, à la lumière notamment des ajustements apportés à son scénario de base après le sommet du G20." A horizon proche, l'or pourrait pâtir de prises de bénéfices dans la mesure où une prime de risque liée au différend commercial sino-américain pourrait avoir été intégrée par les investisseurs au cours des dernières semaines ", avertit Lombard Odier.Pour autant, il reste à ses yeux une couverture de choix dans un portefeuille multi-actifs. En effet, alors que les espoirs d'un redressement rapide du commerce s'estompent et que des baisses de taux de la Fed se dessinent, le dollar devrait continuer de se déprécier et les investisseurs seront amenés à poursuivre leur quête d'alternatives aux rendements obligataires négatifs.Le gérant d'actifs a donc réhaussé son objectif à 12 mois à 1400 dollars l'once. Dans un scénario de tensions géopolitiques et/ou financières, il pense que la barre des 1 500 dollars pourrait facilement être atteinte.Le changement d'orientation de la Fed, sa prudence sur le dollar américain et les achats par les banques centrales des pays émergents limitent, selon lui, le risque de baisse de l'or. Il a également été soutenu plus récemment par la demande financière, ce qui reflète l'absence d'alternatives pour diversifier les portefeuilles hors dollars – une tendance structurelle à ses yeux. Enfin, l'or constitue une couverture efficace en cas de turbulences sur les marchés des actions.En termes de construction de portefeuilles, il conserve donc son exposition à l'or, particulièrement dans les comptes hors dollars, considérant que la protection offerte par les obligations gouvernementales en dehors des Etats-Unis n'est plus adéquate, la plupart des rendements étant désormais en territoire négatif.