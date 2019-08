Lombard Odier renforce son engagement en matière de durabilité avec deux recrutements

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dr Christopher Kaminker rejoint Lombard Odier Investment Managers (LOIM) en tant que Head of Sustainable Investment Research & Strategy, un poste nouvellement créé. Il sera en charge de renforcer l’offre et les capacités de recherche en matière de durabilité. Il travaillait auparavant à la Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), l’un des plus importants groupes bancaires nordiques, où il était Head of Sustainable Finance Research et Senior Advisor.Il est l'auteur de plus de 30 publications sur la finance durable, et a été responsable de recherches et stratégies d'investissement cross-asset. Il a également conseillé des investisseurs, entreprises et gouvernements dans la structuration de solutions de financements durables.Avant de rejoindre la SEB, Dr Kaminker était Economiste en chef et Conseiller stratégique en financement durable au sein de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), et a représenté l'OCDE en tant que Délégué au G20 et au Conseil de stabilité financière.Par ailleurs, Ebba Lepage rejoint Lombard Odier en qualité de Head of Corporate Sustainability dès le 19 août prochain. " Son expérience dans le domaine du développement des affaires, ainsi que dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de stratégies ESG constituent autant d'atouts pour renforcer le programme de durabilité d'entreprise du groupe ", explique Lombard Odier.Ebba Lepage a mené toute sa carrière dans un environnement international, ayant été basée à New York, Montréal, Monaco, Londres et Stockholm. Elle a évolué au sein du corporate finance, de l'investment banking, de l'asset management et ces cinq dernières années plus spécifiquement dans l'innovation en matière de durabilité.Elle travaillait auparavant en tant que Group Vice President, M&A et Corporate Finance chez Stora Enso, leader dans le domaine du développement durable pour les biomatériaux destinés aux produits de consommation, où elle supervisait les activités d'investissement durable de la division Innovation pour les biomatériaux du groupe.