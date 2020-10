Bourse de Londres : Londres à l'équilibre avant des discussions sur le Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était à l'équilibre lundi en début de séance, à l'orée d'une semaine déterminante pour les discussions sur un accord commercial post-Brexit, et dans un contexte de frilosité des investisseurs au regard des cas en forte augmentation de covid-19.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 0,02% à 6.015,57 points vers 08H20 GMT.

"C'est une grande semaine pour le Royaume-Uni, les discussions commerciales avec l'Union européenne entrent dans une phase cruciale" remarque le courtier en ligne AJ Bell dans une note.

Les négociateurs européens n'ont plus que quelques jours avant le Conseil européen du 15 octobre, présenté comme date butoir pour trouver un accord commercial post-Brexit par le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Par ailleurs, face à la rapide propagation du virus, le Premier ministre conservateur doit dévoiler lundi un nouveau système reposant sur trois niveaux d'alerte en fonction de l'incidence du virus afin de simplifier et clarifier les mesures prises localement. Dans les régions concernées par le niveau d'alerte le plus élevé, les pubs pourraient être contraints de fermer et les interactions sociales limitées.

ASTRAZENECA (+0,46% à 8.463,00 pence) Le gouvernement américain investit près d'un demi-milliard de dollars dans la mise au point et la distribution à large échelle d'un médicament contre la maladie Covid-19 du laboratoire britannique AstraZeneca, en phase avancée d'essais cliniques.

IAG (-0,24% à 103,25 pence) Le groupe aérien britannique, maison mère de British Airways, a annoncé la démission du PDG de la compagnie Alex Cruz avec "effet immédiat" alors que le transporteur se débat en pleine crise du Covid-19. Le groupe est celui dont le titre a le plus perdu de valeur depuis le début de l'année (-76%) sur le FTSE-100.

AVEVA (-4,20% à 4.537,00 pence) Le groupe d'ingénierie de logiciels chutait en bas du FTSE-100 après la diffusion de son chiffre d'affaires trimestriel.

ved/etr