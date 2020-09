Bourse de Londres : Londres à l'équilibre en début de séance

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était à l'équilibre mercredi en début de séance, entre la hausse de l'action de Shell qui a annoncé une vaste restructuration et des milliers de suppressions d'emplois, et la chute de celle de Compass.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs était en hausse de 0,01% à 5.897,99 points à 07H55 GMT.

Les investisseurs ont bien accueilli les chiffres du PIB, un petit peu moins mauvais lors de la seconde estimation pour le deuxième trimestre: la contraction de l'économie a atteint 19,8% au lieu de 20,4% estimés lors de la première lecture, d'après l'Office national des statistiques.

David Madden, analyste de CMC Markets, remarquait par ailleurs que le débat présidentiel acrimonieux, mardi aux Etats-Unis, avait légèrement pesé sur l'humeur du marché, avec la perspective d'une élection potentiellement chaotique dans la première économie mondiale.

PETROLIERES (+1,95% à 1.003,00 pence): Le géant pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell a annoncé qu'il prévoyait de supprimer 7.000 à 9.000 postes dans le cadre d'une vaste restructuration pour réduire ses coûts face à la chute de la demande et des cours du pétrole. Son rival BP prenait 1,22% à 232,10 pence dans la foulée.

BOOHOO (-1,21% à 385,30 pence): Le groupe d'habillement, très présent sur internet, a dû faire face cet été à des accusations de conditions de travail déplorables dans les usines de certains fournisseurs, mais a publié des résultats semestriels en hausse et relevé ses prévisions malgré la pandémie de Covid-19 qui a durement touché ses concurrents.

COMPASS (-4,93% à 1.148,50 pence): Le groupe de restauration collective a enregistré une baisse de 44% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre (décalé) à cause de la pandémie mais s'attend à une amélioration avec la réouverture partielle de l'économie et notamment des écoles dans de nombreuses régions. Il prévoit, pour son exercice qui s'achève mercredi, un chiffre d'affaires en baisse de 19% sur un an et une marge opérationnelle de 3%.

