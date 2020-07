Bourse de Londres : Londres à l'équilibre malgré un PIB décevant

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a effacé mardi en fin de séance ses pertes du début de journée, pour terminer sur une hausse de 0,06% malgré un maigre rebond du PIB britannique en mai qui a déçu les investisseurs.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs a pris 3,56 points à 6.179,75 points.

"Les actions ouvrent en baisse après le PIB britannique qui a déçu", avait commenté plus tôt dans la journée Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Le produit intérieur brut a chuté de 19,1% au Royaume-Uni de mars à mai par rapport à la période de décembre à février, à cause de l'impact du nouveau coronavirus, avec un faible rebond de 1,8% en mai qui a contrarié les analystes et compromet les espoirs d'une reprise rapide.

Pour Connor Campbell, de Spreadex, les mauvaises nouvelles macroéconomiques ont fait reculer la livre sterling, ce qui en retour a apporté un peu de soutien aux multinationales, dont les recettes générées hors du Royaume-Uni se retrouvent alors comptablement dopées lorsqu'elles sont converties en monnaie britannique.

OCADO (-2,19% à 1.988,50 pence) Le groupe de livraison d'épicerie a terminé la séance en baisse malgré des résultats montrant qu'il a divisé sa perte avant impôts par plus de trois à 40,6 millions de livres sur un an au premier semestre et a enregistré une envolée de 27% de ses ventes de détail grâce à un afflux de demande depuis le confinement instauré pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

BOOHOO (-5,65% à 217,00 pence) Le distributeur de vêtements continuait de plonger en Bourse à la suite d'accusations selon lesquelles il aurait recours à des fournisseurs chez qui les conditions de travail et de paie seraient illégales. Son titre a dégringolé de 21% depuis le début de la semaine et de 26% depuis le début de l'année.

