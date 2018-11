Bourse de Londres : Londres à la peine au lendemain d'un nette hausse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en légère baisse de 0,15% mardi matin, prudente en raison de nouvelles menaces de Donald Trump sur le commerce et après sa forte progression de la veille.

Vers 08H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 10,66 points à 7.025,37 points.

Le marché prenait peu de risques alors que le président américain a affirmé qu'il était "hautement improbable" qu'il gèle la hausse prévue de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine.

"Ses commentaires montrent le manque de progrès dans les discussions commerciales et illustrent la faible probabilité d'un accord avec le président chinois Xi quand les deux dirigeants se rencontreront lors du sommet du G20 cette semaine", relève Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Ces incertitudes sur le commerce pesaient sur le secteur minier, qui est en première ligne en cas d'entraves aux échanges internationaux. Anglo American perdait 0,84% à 1.549,60 pence, Antofagasta 1,91% à 790,40 pence, BHP 0,79% à 1.507,40 pence et Rio Tinto 1,12% à 3.588,50 pence.

Par ailleurs, le marché réagissait à la baisse de la livre, dans la foulée de propos de Donald Trump qui a prévenu que l'accord sur le Brexit pourrait nuire aux échanges commerciaux entre Washington et Londres.

Toute baisse de la devise est une bonne nouvelle pour les multinationales cotées à Londres et réalisant une grande partie de leurs résultats à l'étranger. Le fabricant de spiritueux Diageo prenait 1,23% à 2.848,00 pence et le groupe de produits d'hygiène et de santé Reckitt Benckiser 1,12% à 6.751,00 pence.

Enfin, le secteur des voyagistes souffrait après le nouvel avertissement sur résultat de Thomas Cook qui subit les effets de la vague de chaleur en Europe de cet été. Le groupe, coté en dehors du FTSE-100, s'effondrait de 29,63% à 34,16 pence, entraînant dans son sillage l'allemand TUI (-6,52% à 1.168,50 pence)

jbo/tho