Bourse de Londres : Londres aidée par la faiblesse de la livre

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en hausse de 0,36% lundi matin, aidée par la faiblesse de la livre sur fond de craintes renouvelées quant à l'issue des négociations sur le Brexit.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 26,89 points à 7.459,31 points.

"Les quelques gains du FTSE proviennent de la traditionnelle faiblesse de la livre, alors que la Première ministre Theresa May a exclu un second référendum sur le Brexit et s'est opposée au négociateur européen Barnier sur les termes du départ du Royaume-Uni", expliquent les analystes chez Accendo Markets.

L'évolution de la livre est toujours très sensible aux informations sur le Brexit et toute nouvelle accréditant l'idée de difficiles négociations et du risque d'absence d'accord lui est préjudiciable.

La baisse de la devise est toutefois une bonne nouvelle pour le marché boursier. Elle permet en effet aux multinationales d'accroître mécaniquement leurs revenus réalisés à l'étranger une fois convertis en livre.

Parmi ces titres, le fabricant de spiritueux Diageo prenait 0,26% à 2.701,50 pence, le spécialiste des services de restauration Compass 0,39% à 1.665,00 pence et le groupe de produits d'hygiène Reckitt Benckiser 0,29% à 6.578,00 pence.

Le géant de la publicité WPP était en hausse (+0,31% à 1.282,50 pence) après avoir annoncé sans surprise la désignation comme nouveau directeur général de Mark Read, jusqu'à alors directeur opérationnel. Il aura la lourde tâche de succéder au fondateur Martin Sorrell, poussé à la démission en avril dernier.

Enfin, parmi les valeurs en baisse, celles du secteur de la construction étaient bien représentées. Berkeley Group perdait 0,69% à 3.618,00 pence et Persimmon. 1,07% à 2.407,00 pence.

