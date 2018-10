Bourse de Londres : Londres aidée par le pétrole et la livre

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres gagnait un peu de terrain lundi matin (+0,15%), aidée par la progression des cours du pétrole et le recul de la livre consécutif au blocage des négociations sur le Brexit.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 10,43 points à 7.006,34 points.

"Les négociations sur le Brexit ont subi un nouveau revers au cours du week-end" et à quelques jours d'un sommet européen, butant toujours sur le sort de la frontière irlandaise après la sortie de l'UE, souligne Artjom Hatsaturjants, analyste chez Accendo Markets.

Ce blocage des discussions inquiétait les investisseurs et pesait sur la livre, ce qui a en revanche "aidé les entreprises internationales du FTSE", selon l'analyste.

Toute baisse de la livre est en effet une bonne nouvelle pour ces multinationales dont les revenus réalisés à l'étranger augmentent une fois convertis en devise britannique.

Parmi ces titres, les cigarettiers British American Tobacco (+1,01% à 3.305,00 pence) et Imperial Brands (+1,21% à 2.547,00 pence) étaient recherchés. De même, le spécialiste de la restauration collective Compass gagnait 0,32% à 1.551,50 pence.

Le marché britannique profitait en outre de la hausse des cours du pétrole sur fond de craintes de représailles de l'Arabie Saoudite en cas de sanctions dans l'affaire de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. BP prenait 0,72% à 562,00 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,94% à 2.534,00 pence.

Enfin, quelques valeurs de la distribution étaient à la peine après une étude montrant une nouvelle baisse de la fréquentation des magasins en septembre sur un an au Royaume-Uni.

L'enseigne d'habillement Next reculait de 0,93% à 5.344,00 pence et la chaîne de magasins Marks and Spencer 1,51% à 294,00 pence.

jbo/th